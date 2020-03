Foot - ASSE

ASSE : Puel remobilise ses troupes après l’OL !

Publié le 2 mars 2020 à 10h38 par G.d.S.S.

Malgré la nouvelle défaite concédée par l’ASSE dimanche soir dans le derby contre l’OL, Claude Puel souhaite voir son équipe rebondir au plus vite.