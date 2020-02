Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La réponse des Verts à l’agent de Ruffier !

Publié le 22 février 2020 à 17h15 par J.-G.D.

L’ASSE n’a pas tardé pour répondre aux déclarations de l’agent de Stéphane Ruffier, mis à l’écart par Claude Puel.

Claude Puel a tranché. L’entraîneur de l’ASSE a décidé de mettre Stéphane Ruffier de côté pour des raisons sportives. Le technicien stéphanois souhaite rajeunir son effectif selon Le 10 Sport, et le portier de 33 ans pourrait faire les frais de cette politique. Il n’en fallait pas plus pour que le conseiller de Ruffier sorte du silence afin d’évoquer son avenir et de lancer une pique aux Verts : « Mes déclarations sont réfléchies. Maintenant, ça fait des semaines qu'on essaye de trouver un bouc-émissaire. Et le bouc-émissaire, c'est Stéphane. L'injustice, c'est de lui dire il y a une semaine qu'il est capitaine et de l'écarter ensuite. Il y a certains joueurs dans certains clubs qui méritent le respect ». Une déclaration qui a fait réagir le club, via un communiqué de presse publié ce samedi.

« L’ASSE a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers et injurieux tenus par l’agent de Ruffier »