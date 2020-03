Foot - ASSE

ASSE - Clash : Un entretien entre Puel et Ruffier ? La réponse !

Publié le 4 mars 2020 à 10h00 par Th.B.

Écarté du groupe de l’ASSE depuis presque deux semaines par Claude Puel, Stéphane Ruffier et l’entraîneur des Verts ne se seraient pas entretenus depuis.

Alors titulaire indiscutable depuis des années, Stéphane Ruffier a été contraint de prendre ses distances avec l’ASSE. Le 21 février dernier, le portier français était écarté du groupe par Claude Puel. L’entraîneur des Verts révélait en conférence de presse récemment que les conditions n’étaient pas requises pour que Ruffier fasse son retour dans le groupe. Invité à s’exprimer sur le plateau de Rothen Régale pour RMC , son agent Patrick Glanz révélait le 21 février en question qu’aucune explication n’avait été communiquée par Puel. « Puel a eu Stéphane (NDLR Ruffier), il lui a dit qu’il ne jouerait pas. Ça a duré 35 secondes, Stéphane a dit Ok, pas de problèmes. Il n’a pas eu besoin d’explication ». Et la situation n’aurait pas évoluée à ce jour.

« Il n’y a pas de communication »