ASSE - Malaise : Les joueurs de Puel dressent un constat accablant en interne !

Publié le 4 mars 2020 à 4h15 par A.M.

En grande difficulté en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne est sous la menace de la relégation. Une situation qui inquiète plusieurs joueurs des Verts en interne.

Battu à Lyon dans un derby largement dominé par les Gones (0-2), Saint-Etienne pointe à une inquiétante seizième place en Ligue 1 avec seulement deux points d'avance sur Nîmes, barragiste. Par conséquent, l'ASSE n'est pas à l'abri d'une très mauvaise surprise en fin de saison, à savoir la relégation en Ligue 2. Une menace qui se confirme un peu plus après chaque journée, les Verts venant d'enchaîner six matches sans victoires dont cinq défaites. Et à en croire les informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC Sport , les joueurs commencent à s'inquiéter.

Des joueurs en plein doute ?