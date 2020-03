Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Ce témoignage fort sur la crise à Saint-Étienne !

Publié le 3 mars 2020 à 1h00 par Th.B.

Alors que l’ASSE n’a plus gagné depuis fin janvier en Ligue 1, le moral serait au plus bas en interne selon Mohamed Bouhafsi qui s’appuie sur les propos de joueurs stéphanois pour évoquer une véritable crise en interne.

Totalement surclassé par l’OL dimanche soir au Groupama Stadium lors du derby rhodanien, l’ASSE a concédé une nouvelle défaite en Ligue 1 (2-0). Hormis des succès en Coupe de France, les Verts n’ont plus gagné la moindre rencontre en Ligue 1 depuis le 25 janvier dernier lors de la réception de Nîmes (2-1). Depuis, 6 matchs de championnat sont passés et le bilan est très médiocre : 5 défaites pour un nul. En interne, rien n’irait plus. Stéphane Ruffier a déjà écarté par Claude Puel. L’entraîneur stéphanois ne parviendrait pas à faire passer son discours à son vestiaire.

« Les joueurs ne voient pas le bout du tunnel avec Claude Puel »