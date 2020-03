Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Daniel Riolo pointe du doigt Claude Puel !

Publié le 2 mars 2020 à 19h30 par La rédaction

L'ASSE a perdu pour la quatorzième fois de la saison dimanche face à l'OL (2-0) et pointe à la 16e place. Une situation que Daniel Riolo trouve compliquée.

Après sa défaite (2-0) face à l'OL, l'ASSE ne compte plus que deux points d’avance sur le barragiste Nîmes. Les Stéphanois comptent tout de même sept points d’avance sur le premier relégable, Amiens. Malgré de bons débuts à son arrivée au club l'hiver dernier, Claude Puel peine à trouver la bonne formule depuis le début de l’année 2020. D'ailleurs, l'ASSE n'a gagné qu’un seul match en championnat depuis la trêve.

« On peut envisager un barrage pour Saint-Etienne »