Foot - ASSE

ASSE : Boudebouz n'imagine pas la relégation en Ligue 2 !

Publié le 7 mars 2020 à 19h05 par La rédaction

Les Verts se rapprochent de plus en plus de la zone de relégation mais Ryad Boudebouz ne voit pas Saint-Etienne jouer en Ligue 2 la saison prochaine.