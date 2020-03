Foot - ASSE

ASSE : Debuchy s’enflamme pour son retour au Stade de France

Publié le 6 mars 2020 à 8h54 par G.d.S.S. mis à jour le 6 mars 2020 à 8h55

Alors que l’ASSE a validé son ticket pour la finale de la Coupe de France jeudi soir, Mathieu Debuchy n’a pas dissimulé sa joie après la rencontre.