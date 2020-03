Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Pierre Ménès affiche son optimisme pour les Verts !

Publié le 7 mars 2020 à 3h45 par A.M.

En grande difficulté en Ligue 1, l'ASSE s'est toutefois qualifiée pour la finale de la Coupe de France après avoir dominé le Stade Rennais (2-1) De bon augure pour la suite comme le souligne Pierre Ménès.

Une bouffée d'oxygène pour l'AS Saint-Etienne. Englués dans une situation plus que compliquée en Ligue 1 avec une seizième place et seulement deux points d'avance sur Nîmes, barragiste, les Verts se sont offerts un joli cadeau en dominant le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France (2-1). L'ASSE défiera donc le PSG en finale le 25 avril prochain au Stade de France, mais avant cela, cette victoire peut remettre les Stéphanois sur de bons rails comme le pense Pierre Ménès.

«Cette éclaircie dans un ciel bien gris va leur faire un bien fou moralement»