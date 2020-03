Foot - Malaise - ASSE

ASSE - Malaise : Boudebouz répond sans détour aux critiques !

Publié le 6 mars 2020 à 16h00 par La rédaction

L'ASSE s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de France jeudi en battant le Stade Rennais. Ryad Boudebouz s’est offert le but de la victoire et a répondu aux critiques dans la foulée.

Arrivé en juillet dernier à l'ASSE en provenance du Betis Séville, Ryad Boudebouz peine à retrouver son meilleur niveau de jeu. Le milieu offensif algérien est de moins en moins décisif et réalise une saison plus que moyenne avec les Verts. D'ailleurs, ses performances lui valent de nombreuses critiques. Toutefois, le joueur de 30 ans a répondu présent jeudi soir dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. Avec un but dans les derniers instants de la rencontre, Boudebouz a offert aux fans de l'ASSE le droit de rêver. À la fin de la rencontre, il est revenu sur les critiques faites à son égard.

« J'en ai pris dans la gueule »