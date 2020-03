Foot - ASSE

ASSE - Clash : Claude Puel fait passer un message clair à Stéphane Ruffier !

Publié le 7 mars 2020 à 19h45 par Th.B.

Alors que Stéphane Ruffier est écarté du groupe stéphanois depuis le vendredi 21 février, le gardien de l’ASSE a reçu un nouveau message de la part de son entraîneur Claude Puel qui laisse entendre que le calme ne serait pas revenu...

À deux jours de la réception du Stade de Reims le 23 février dernier, Claude Puel contactait Stéphane Ruffier pour lui faire savoir qu’il allait être écarté du groupe de l’ASSE jusqu’à nouvel ordre. Depuis, le gardien des Verts n’a plus figuré sur les feuilles de match du club stéphanois et avant le derby rhodanien face à l’OL la semaine dernière, Claude Puel révélait que « les conditions n’étaient pas requises pour son retour » dans le groupe. Au cours d’un nouveau point presse, l’entraîneur de l’ASSE a envoyé un autre message à Ruffier, de manière plus indirecte cette fois-ci.

« Personne n’est au-dessus de l’institution »

« Je n’ai pas de méthode particulière. Je cherche avant tout le respect du club et du groupe. Mes choix sont uniquement sportifs. Les joueurs sont là pour rendre service à l’ASSE. Comme nous tous. Personne n’est au-dessus de l’institution ». a assuré Claude Puel en conférence de presse ce samedi en marge de la réception des Girondins de Bordeaux dimanche à 15h. Le 10 Sport vous révélait le 18 février dernier en exclusivité que Puel voulait se séparer de Stéphane Ruffier à la fin de Ia saison. Cette situation ne ferait que confirmer nos informations…