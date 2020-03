Foot - ASSE

ASSE : Caïazzo prévient le PSG pour la Coupe de France !

Publié le 12 mars 2020 à 22h40 par J.-G.D. mis à jour le 12 mars 2020 à 23h09

Président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo n’a aucune envie de jouer la finale de Coupe de France contre le PSG dans un stade vide.