ASSE - Malaise : Claude Puel affiche un incroyable souhait !

Publié le 12 mars 2020 à 4h30 par A.M.

Bien que l'AS Saint-Etienne traverse une période délicate, Claude Puel reste très ambitieux pour les Verts au point d'envisager un retour en Ligue des Champions.

Incapable de gagner lors de ses sept dernières sorties en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne pointe à une inquiétante dix-septième place de Ligue 1 avec seulement trois points d'avance sur Nîmes, qui occupe actuellement la place de barragiste. Toutefois, malgré la menace de relégation qui frappe l'ASSE, Claude Puel reste très ambitieux pour l'avenir du club et veut replacer les Verts à leur place, à savoir en Ligue des Champions.

Puel rêve de Ligue des Champions