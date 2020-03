Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette légende du club qui ouvre la porte à la succession de Setién !

Publié le 20 mars 2020 à 9h00 par H.G. mis à jour le 20 mars 2020 à 9h02

Alors que son nom avait circulé cet hiver pour remplacer Ernesto Valverde, Ronald Koeman est finalement resté à son poste de Sélectionneur des Pays-Bas. Pour autant, l’ancien joueur du FC Barcelone a clairement ouvert la porte à une arrivée sur le banc catalan à l’avenir.

Après avoir démis de ses foncions Ernesto Valverde en janvier dernier à la suite d’une succession de mauvais résultats, le FC Barcelone s’était lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et dans cette quête ardue, les dirigeants du club catalans ne manquaient pas d’idées. En effet, ces derniers ont étudié de nombreux profils, parmi lesquels ceux de Xavi et de Ronald Koeman, avant de confier les rênes de leur équipe première à Quique Setién. Le Sélectionneur des Pays-Bas était une option qui plaisait grandement aux supporters du Barça, ce dernier étant une ancienne gloire du club et proposant avec les Néerlandais un jeu séduisant. Pour autant, à l’aube de l’Euro 2020 qui a finalement été reporté à 2021 à cause de la crise sanitaire du Covid-19, Ronald Koeman a préféré honorer son engagement avec sa Sélection Nationale plutôt que de rejoindre le FC Barcelone. Pour autant, en dépit de ce rendez-vous manqué, le technicien de 56 ans est loin de fermer la porte à sa venue sur le banc barcelonais dans le futur.

« J’espère que je pourrai être l’entraîneur du Barça un jour »