Mercato - Barcelone : Un grand nom du Barça sur le départ !

Publié le 20 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Ivan Rakitic serait las de sa situation actuelle en Catalogne, et songerait sérieusement à plier bagage cet été. Le Croate pourrait faire son grand retour au FC Séville.

À l’été 2014, Ivan Rakitic quittait le FC Séville pour s’engager au FC Barcelone. Dès sa première saison en Catalogne, l’international croate s’est immédiatement imposé comme un homme fort du Barça et a même marqué en finale de Ligue des champions de l’édition 2014-2015 face à la Juventus (3-1). Cependant, ces derniers temps et en partie à cause de l’arrivée de Frenkie de Jong l’été dernier, son temps de jeu a considérablement diminué. Rakitic dispose d’un statut bien différent de celui qu’il avait auparavant et sa situation actuelle lui déplairait particulièrement. Un départ cet été serait d’actualité.

