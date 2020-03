Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message lourd de sens sur l’avenir de Werner !

Publié le 23 mars 2020 à 16h00 par D.M.

Directeur sportif du RB Leipzig, Markus Krösche s’est prononcé sur l’avenir de Timo Werner. Le dirigeant a déclaré que son attaquant pourrait finalement rester dans son club la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le RB Leipzig, Timo Werner ne manque pas de prétendants. Le FC Barcelone aurait coché son nom pour suppléer et à terme remplacer Luis Suarez (33 ans) sur le front de l’attaque. Mais Liverpool pourrait déjouer les plans du club blaugrana et tenter le coup pour Timo Werner. D'autant plus que, selon l’ Evening Standard , le joueur donnerait sa préférence au club anglais et pourrait rejoindre son compatriote Jürgen Klopp. Interrogé sur l’avenir de Timo Werner, le directeur sportif du RB Leipzig a annoncé que la pandémie de coronavirus pourrait changer la donne. A tel point que l’attaquant pourrait rester dans son équipe la saison prochaine.

« Si Werner peut rester à Leipzig ? C’est tout à fait possible »