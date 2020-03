Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise sérieusement pour l'avenir de Werner !

Publié le 22 mars 2020 à 21h00 par A.D.

Le FC Barcelone devrait se frotter à Chelsea, au Bayern Munich et à Liverpool pour Timo Werner. Jürgen Klopp, le coach des Reds, aurait pris les choses en main pour avancer ce dossier.

Jürgen Klopp serait bien décidé à perturber les plans du FC Barcelone pour Timo Werner. Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le Barça aurait coché plusieurs noms, et notamment Lautaro Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang et Timo Werner. En ce qui concerne l'attaquant du RB Leipzig, le club catalan serait soumis à une lourde concurrence. En effet, Éric Abidal, le secrétaire technique blaugrana, devrait lutter face à Chelsea, au Bayern Munich et à Liverpool. D'ailleurs, Jürgen Klopp, qui serait en ballotage plus que favorable selon les dernières indiscrétions de l' Evening Standard , aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour mener à bien le dossier Werner.

Jürgen Klopp aux commandes dans le dossier Werner ?