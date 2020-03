Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp ferait irruption dans ce dossier à 80M€

Publié le 22 mars 2020 à 14h30 par A.D.

Le Real Madrid et le FC Barcelone semblent être à la lutte pour le recrutement de Fabian Ruiz. Liverpool, qui aurait fait du milieu de terrain de Naples une priorité, serait prêt à jouer les trouble-fête sur ce dossier.

Fabian Ruiz serait la nouvelle priorité de Jürgen Klopp. Très en vue du côté de Naples, le milieu de terrain de 23 ans serait dans le collimateur du Real Madrid et du FC Barcelone. Selon les dernières informations d' Ok Diario , Zinedine Zidane aurait un coup d'avance sur Quique Setién en ce qui concerne l'international espagnol. En effet, le coach français aurait déjà un accord verbal avec le clan Fabian Ruiz, qui serait évalué à près de 80M€, en vue de la prochaine fenêtre de transferts. Malgré tout, Jürgen Klopp serait prêt à faire irruption sur ce dossier.

Fabian Ruiz, la priorité de Jürgen Klopp ?