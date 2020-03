Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un accord pour boucler une opération à 80M€ !

Publié le 22 mars 2020 à 10h30 par La rédaction

Convoité par plusieurs grands clubs européens dont le Real Madrid, Fabian Ruiz aurait déjà donné son accord aux Merengue.

Auteur d’une grande saison avec Naples, Fabian Ruiz est convoité par de nombreux clubs, à l'image du Real Madrid et du FC Barcelone. De son côté, le président Aurelio De Laurentiis aurait estimé le prix de sa pépite espagnole. Pour obtenir la signature du milieu de terrain, il faudra débourser au moins 80M€ selon la presse étrangère, un montant qui pourrait grimper compte tenu de la forte concurrence dans ce dossier. Fabian Ruiz aurait déjà fait son choix pour son avenir et le club en question aurait convenu d’un accord avec l’entourage du Napolitain.

Un accord verbal entre le Real Madrid et Fabian Ruiz ?