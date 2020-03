Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros danger pour Zidane dans un dossier à 80M€ ?

Publié le 22 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Performant avec le Napoli, Fabian Ruiz intéresserait le Real Madrid et le FC Barcelone pour ne citer que les deux cadors espagnols. Son agent a révélé que l’Espagnol suscitait de vifs intérêts et avait déjà été approché…

En pleine forme avec le Napoli cette saison, Fabian Ruiz serait l’un des joueurs susceptibles de partir du club napolitain, à l’instar de Kalidou Koulibaly et d’Allan notamment. Président de Naples, Aurelio De Laurentiis attendrait une offre aux alentours de 80M€ pour céder l’international espagnol. Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient dans les starting-blocks, espérant pouvoir s’attacher les services de Ruiz. Son agent assure avoir déjà été approché par des clubs intéressés.

« S'il y a des clubs qui posent des questions sur lui, oui »