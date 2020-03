Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'entourage de cette piste à 80M€ répond à l'intérêt de Zidane !

Publié le 21 mars 2020 à 11h00 par A.D.

Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient à la lutte pour Fabian Ruiz. Álvaro Torres, agent du joueur, s'est prononcé sur l'intérêt de Zinedine Zidane et Quique Setién.

Fabian Ruiz aurait été sollicité par des tops clubs. C'est en tous les cas ce qu'a révélé son agent Álvaro Torres. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Napoli, Fabian Ruiz, qui serait évalué à hauteur de 80M€, aurait séduit le Real Madrid et le FC Barcelone. Selon les dernières informations d' Ok Diario , Liverpool et le Bayern Munich seraient prêts à se mêler à la lutte pour l'international espagnol. D'ailleurs, certains de ces clubs auraient déjà bougé leurs pions pour le milieu de terrain de 23 ans. Lors d'un entretien accordé à Marca , Álvaro Torres s'est livré sur l'intérêt des grosses écuries européennes à l'égard de Fabian Ruiz.

«Plusieurs clubs majeurs l'ont interrogé à plusieurs reprises»