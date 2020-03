Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à une concurrence XXL dans ce dossier à 80M € !

Publié le 21 mars 2020 à 7h30 par D.M.

Sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid, Fabian Ruiz serait également suivi par d’autres clubs européens. Le Bayern Munich et Liverpool voudraient en effet s’attacher les services du milieu du Napoli.

Au Napoli depuis juillet 2018, Fabian Ruiz pourrait retourner en Espagne lors du prochain mercato. Formé au Bétis, le milieu de terrain serait suivi par les deux cadors espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais le Napoli ne compterait pas se laisser faire et aurait entamé des discussions avec Fabian Ruiz pour prolonger son contrat qui s’étend actuellement jusqu’en juin 2023. Alors qu’une clause de départ de 180M € avait été envisagée pour calmer les ardeurs des prétendants, le prix du transfert de Fabian Ruiz devrait finalement avoisiner les 80M € selon les informations d’ Il Corriere dello Sport . Une somme qui est largement dans les cordes du FC Barcelone et du Real Madrid, mais aussi d’autres clubs européens.

Liverpool et le Bayern sur les traces de Fabian Ruiz