Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle option pour l’avenir de Cavani ?

Publié le 21 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani aurait des chances de rebondir en Serie A, un championnat qu’il connaît très bien.

Le PSG serait susceptible de perdre Edinson Cavani et Mauro Icardi dès l’ouverture du mercato estival. L’un arrive en fin de contrat quand l’autre devrait retourner à l’Inter à la fin de son prêt presqu’il ne semblerait pas apporter satisfaction aux dirigeants du PSG. De ce fait, Leonardo devrait profiter du marché pour dénicher de nouveaux attaquants, puisque qu’Éric-Maxim Choupo-Moting sera également en fin de contrat. Mais quelle sera la prochaine destination de Cavani ? Un challenge en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis seraient des options que le clan Cavani prendrait en considération. Mais un retour en Serie A ne serait pas à exclure pour El Matador.

Un retour en Italie ?