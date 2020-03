Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale connait déjà son futur club !

Publié le 21 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Arrivé l'été dernier libre en provenance de Manchester United, Ander Herrera ne cache pas sa volonté de retourner un jour à Saragosse au sein du club qui l'a lancé en professionnel.

En quête de renforts de complément, le PSG est allé chercher Ander Herrera dont le contrat prenait fin à Manchester United. Le milieu de terrain espagnol présentait toutes les qualités du renfort idéal. Expérimenté, libre et doté d'un excellent état d'esprit, Herrera connait toutefois une première saison compliquée au PSG, gâchée par les blessures. Malgré tout, l'ancien Mancunien se projette déjà sur le futur et semble vouloir revenir sur les traces de ses débuts.

Herrera veut finir sa carrière à Saragosse