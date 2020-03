Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quel sera l'énorme coup de Mino Raiola ?

Publié le 21 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Mino Raiola a affiché sa volonté de placer l'un de ses joueurs au Real Madrid, quelle star gérée par l'agent italo-néerlandais peut-on s'attendre à voir débarquer au sein du club merengue ?

« Mes relations avec le Real Madrid sont très bonnes. J'ai grand espoir de pouvoir un jour faire venir un grand footballeur au Real Madrid. Je veux amener un footballeur et je vais essayer cet été. Ce serait une fierté pour moi et mes footballeurs car le Real Madrid est un grand club ». Dans des propos accordés à Marca , Mino Raiola n'a pas caché sa volonté de placer au moins un de ses joueurs au Real Madrid. Il faut dire qu'il est l'un des agents les plus puissants du monde, mais Alphonse Areola, prêté par le PSG, est son seul représentant au sein de la Casa Blanca . Mais cela pourrait donc prochainement changer.

Pogba, le prochain joueur de Raiola au Real ?