Mercato - Real Madrid : L'avenir d'Erling Haaland est déjà fixé !

Publié le 20 mars 2020 à 5h15 par La rédaction

Arrivé cet hiver au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait convoité par plusieurs grands clubs européens dont le Real Madrid. Mais Mino Raiola assure qu'il n'y a pas de raison d'envisager un départ cet été.

Auteur d'une première partie de saison impressionnante avec le RB Salzbourg, Erling Braut Haaland a rejoint le Borussia Dortmund durant le mercato d'hiver pour 20M€. Et sur la lancée de ses prestations avec le club autrichien, l'attaquant norvégien a impressionné pour ses débuts avec le club de la Ruhr se distinguant notamment par un doublé contre le PSG lors du huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (2-1). Plus discret au match retour, perdu par le Borussia au Parc des Princes (0-2), Erling Braut Haaland ne manque toutefois pas d'attirer le regard des plus grands clubs européens dont le Real Madrid. Mais son agent, Mino Raiola, ne l'imagine pas forcément partir cet été.

«Je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été»