Mercato - PSG : Une recrue estivale de Leonardo pense déjà à un départ !

Publié le 20 mars 2020 à 17h15 par H.G.

Arrivé l’été dernier au PSG, Ander Herrera a confié qu’il souhaiterait un jour retourner dans son club de coeur qui évolue actuellement en deuxième division espagnole.

Ander Herrera avait tout du bon coup lorsqu’il est arrivé libre au PSG l’été dernier en provenance de Manchester United. Joueur talentueux et expérimenté, il avait le profil idéal pour renforcer l’entrejeu du club de la capitale qui souffrait d’un gros manque numérique la saison dernière. Malheureusement, l’histoire tourne au vinaigre pour le milieu espagnol de 30 ans. En effet, celui-ci est trop fréquemment blessé et n’a disputé que 18 matchs cette saison, dont 11 titularisations. Cela étant, Ander Herrera n'a pas l'intention de baisser les bras et veut tout faire pour aider le PSG à gagner des titres tant qu’il évolue dans la capitale française. Mais cela ne l’empêche pas de déjà penser à son avenir et à songer à retourner dans le club où il a débuté en tant que professionnel : le Real Saragosse qui évolue actuellement en Segunda División.

« Mon équipe est Saragosse »