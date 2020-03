Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Holveck aux commandes du dossier Camavinga ?

Publié le 20 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

Successeur d’Olivier Létang, Nicolas Holveck va devoir gérer le dossier Camavinga pour ses débuts à Rennes. Et les clubs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au jeune milieu de terrain…

Le nouveau président du Stade Rennais devrait avoir un défi de taille. Successeur d’Olivier Létang à la tête du club breton, Nicolas Holveck devra gérer le dossier chaud de la pépite rennaise Eduardo Camavinga, toujours pisté par les plus grands clubs européens après son explosion en Ligue 1 Conforama.

Le Barça et le Real sur le coup

Après ses débuts professionnels à l’âge de 16 ans, Eduardo Camavinga ne cesse d’impressionner en Ligue 1 par sa précocité mais aussi par ses prestations, et a déjà disputé 25 matchs en championnat cette saison. Une précocité qui n’a fait qu’attirer les gros calibres européens, et depuis quelques semaines, le FC Barcelone et Liverpool sont entrés dans la danse pour essayer d’attirer le jeune international espoir français, jusque-là courtisé uniquement par le Real Madrid. Le premier dossier de Nicolas Holveck en tant que président du Stade Rennais est donc celui du prodige de l’entrejeu des Rouge et Noirs, qui s’annonce compliqué à gérer vu les clubs qui se profilent dans les négociations. Cependant, le joueur étant (déjà) évalué à 42M€, la possibilité d’un départ est envisageable, le milieu de terrain de 17 ans pouvant rapporter un sacré pactole aux dirigeants rennais…