Mercato - Real Madrid : Zidane à la lutte avec le Barça dans ce dossier à 100M € ?

Publié le 21 mars 2020 à 0h30 par D.M.

Disposant d’une clause libératoire de 100M €, Ferran Torres serait décidé à quitter Valence lors du prochain mercato. Et plusieurs clubs européens comme le FC Barcelone ou encore le Real Madrid voudraient le recruter.

Âgé de 20 ans, Ferran Torres est l’une des valeurs sûres du FC Valence. Formé au sein du club espagnol, l’attaquant a réalisé une première partie de saison solide (4 buts inscrits en Liga), et le FC Valence aimerait compter le plus longtemps possible sur lui comme l’illustre le montant de sa clause libératoire : 100M €. Toutefois, cette forte somme ne découragerait pas de nombreux clubs européens décidés à passer à l'action sur ce dossier. Ferran Torres serait une piste de longue date du Real Madrid. Mais d’autres formations voudraient s’attacher les services du joueur lors du prochain mercato. D’autant plus que l’attaquant voudrait quitter le FC Valence.

Ferran Torres ne manque pas de courtisans