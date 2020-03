Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour Choupo-Moting ?

Publié le 20 mars 2020 à 23h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Éric Choupo-Moting pourrait rejoindre un gros championnat européen.

Certains joueurs en fin de contrat font beaucoup parler d’eux en ce moment, comme Thiago Silva, Edison Cavani et Thomas Meunier. Le premier pourrait prolonger à la surprise générale, tandis que le second voudrait partir libre selon nos informations. En ce qui concerne Meunier, nous vous avons révélé que les négociations avec le Borussia Dortmund seraient en très bonne voie. Pourtant, il y a d’autre joueurs dont on parle beaucoup moins...

Direction l’Italie pour Choupo-Moting ?