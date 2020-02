Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Choupo-Moting reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 27 février 2020 à 22h15 par A.M.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Eric-Maxim Choupo-Moting se voit conseiller de quitter le PSG par Claude Le Roy.

Recrue surprise durant l’été 2018, Eric-Maxim Choupo-Moting a débarqué libre afin d’assurer le rôle de remplaçant au sein d’un secteur offensif très fourni. Toutefois, après une saison et demie, le bilan de l’international camerounais est décevant, et son départ semble se confirmer alors que son contrat prend fin en juin prochain. Claude Le Roy, sélectionneur bien connu sur le continent africain, lui recommande de quitter le PSG.

«Il ne peut plus rester au PSG»