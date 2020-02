Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur l’intérêt de Zidane pour De Bruyne !

Publié le 27 février 2020 à 21h30 par Th.B.

Passeur décisif et buteur lors de la victoire de Manchester City sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir (1-2), Kevin De Bruyne est un profil qui intéresserait particulièrement Zinedine Zidane.

« Je ne vais pas aller à Madrid. Je ne veux pas causer la controverse. Si on me voit là-bas, on dira : il est à Madrid pour négocier un transfert. Excluons ça. J’ai une grande télévision à la maison. Pas de controverse » . Voici le témoignage que confiait Patrick De Koster en marge du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions qui a opposé le Real Madrid à Manchester City (1-2). L’agent du Belge ouvrait alors le dossier Kevin De Bruyne. Une opération qui pourrait ne pas avoir lieu. La presse anglaise révèle ce jeudi que le milieu de terrain des Skyblues ne voudrait pas quitter Manchester, où il aurait fait des rénovations sur sa propriété, bien qu’il intéresserait le Real Madrid.

Zidane, fervent admirateur de Kevin De Bruyne