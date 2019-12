Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Choupo-Moting aurait une porte de sortie à l’étranger !

Publié le 27 décembre 2019 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting figurerait sur les tablettes d’un club turc qui voudrait le recruter en janvier.

Si les dossiers Thiago Silva et Edinson Cavani font principalement couler de l’encre depuis de nombreuses semaines, un autre élément moins clinquant du PSG arrivera au terme de son contrat en juin prochain : Eric-Maxim Choupo-Moting. Recruté gratuitement par Thomas Tuchel à l’été 2018, l’attaquant camerounais subit la concurrence XXL dans le secteur offensif du PSG depuis un an et demi. Et Choupo-Moting aurait une porte de sortie pour cet hiver.

Fenerbahçe sur Choupo-Moting ?

Comme l’a révélé le média turc Fotomaç jeudi, la direction du Fenerbahçe aurait coché le nom d’Eric-Maxim Choupo-Moting et en aurait même fait sa priorité du mercato de janvier. L’international camerounais verrait d’un bon œil cette option pour se relancer, et pourrait donc être amené à quitter le PSG dans les semaines à venir.