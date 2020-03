Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue estivale se fait fracasser !

Publié le 22 mars 2020 à 4h30 par A.M.

Arrivé l'été dernier à l'ASSE après une saison aux Girondins de Bordeaux, Sergi Palencia peine à s'imposer et Willy Sagnol ne cache pas ses doutes concernant le latéral espagnol.

Formé au FC Barcelone, Sergi Palencia n'avait pas été conservé par les Girondins de Bordeaux l'été dernier à l'issue de son prêt. Malgré tout, cela n'a pas empêché l'ASSE de lâcher 2M€ pour le recruter lors du précédent mercato estival. Un choix qui interpelle compte tenu du fait que le jeune espagnol n'avait pas marqué les esprits avec les Bordelais, d'autant plus qu'avec seulement neuf apparitions toutes compétitions confondues, Sergi Palencia joue peu et ne semble pas entrer dans les plans de Claude Puel. Ancien latéral droit au Bayern Munich et en équipe de France, Willy Sagnol n'hésite donc pas à critique Sergi Palencia.

Sagnol critique Palencia