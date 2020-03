Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas face à un gros dilemme pour son avenir !

Publié le 22 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Si André Villas-Boas venait à envisager un départ de l’OM pour revenir en Angleterre l’été prochain, il devrait très certainement se contenter d’un club de seconde zone.

Déjà passé par le banc de Chelsea et Tottenham par le passé, André Villas-Boas peut-il envisager de revenir en Premier League l’été prochain s’il décidait de quitter l’OM ? Son avenir à la tête du club phocéen est encore loin d’être assuré, et l’Angleterre pourrait donc être un point de chute logique pour Villas-Boas. Mais comme l’a indiqué une journaliste de The Athletic samedi, l’entraîneur de l’OM ne peut pas s’attendre à retrouver un cador de Premier League.

« Il n’aurait plus accès au Big Five »