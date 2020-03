Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala prêt à quitter la Juventus ? La réponse !

Publié le 21 mars 2020 à 23h15 par A.C.

Paulo Dybala, qui a été récemment relancé par le Paris Saint-Germain, ne semble décidément pas penser à un départ de la Juventus pour le moment.

La colonie argentine du Paris Saint-Germain va-t-elle s’agrandir, avec Paulo Dybala ? Goal Italia a annoncé ce samedi que Leonardo a relancé la Juventus ces dernières semaines, afin de se renseigner sur la situation du joueur. Les Bianconeri se sont montrés plus que clairs : Dybala ne partira pas. A Turin on souhaite en effet prolonger le numéro 10, alors que l’été dernier le directeur sportif Fabio Paratici avait ouvert la porte à un possible départ au PSG.

Le grand amour entre Dybala et la Juventus