Mercato - PSG : Leonardo recalé dans le dossier Dybala ?

Publié le 21 mars 2020 à 18h15 par A.D.

Ces dernières semaines, Leonardo serait allé à la pêche aux informations pour Paulo Dybala. Alors qu'elle serait déterminée à prolonger son joyau argentin, la Juventus aurait repoussé les avances du directeur sportif du PSG.

La Juventus aurait recalé le PSG pour Paulo Dybala. Avant de se tourner vers Mauro Icardi, Leonardo aurait souhaité s'attacher les services de Paulo Dybala lors du dernier mercato estival. Le directeur sportif du PSG aurait notamment songé au numéro 10 de la Juventus pour pallier le possible départ de Neymar. Alors que Paulo Dybala défend toujours les couleurs des Bianconeri , Leonardo n'aurait pas oublié l'idée de le recruter. Toutefois, la direction turinoise ne serait plus du tout disposé à laisser filer son joyau argentin.

La Juve aurait dit «non» à Leonardo pour Dybala