Mercato - PSG : Un nouveau concurrent XXL attendrait un signe de Sancho !

Publié le 21 mars 2020 à 11h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec de plusieurs écuries européennes, dont Liverpool et Manchester United, pour Jadon Sancho. La Juventus, qui en pincerait également pour l'attaquant du Borussia Dortmund, aurait posé ses conditions pour entrer dans la course.

La Juventus voudrait disposer d'une voie royale pour Jadon Sancho. Transféré de Manchester City au Borussia Dortmund à l'été 2017, l'international anglais est monté en puissance au fil des saisons, jusqu'à devenir l'un des attaquants les plus redoutés de Bundesliga. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du BVB , Jadon Sancho aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Et le directeur sportif du PSG ne manquerait pas de concurrents dans ce dossier, puisque Liverpool et Manchester United, entre autres, seraient également tombé sous le charme de la pépite de 19 ans. Selon la presse italienne, la Juventus pourrait entrer dans la danse.

Maurizio Sarri en attente pour Jadon Sancho ?