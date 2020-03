Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Ce nouvel appel du pied lancé à Paul Pogba !

Publié le 21 mars 2020 à 13h45 par A.D.

Après quatre saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Paul Pogba a fait ses valises et pris la direction de Manchester United. Ancien coéquipier de La Pioche à Turin, Claudio Marchisio aimerait le revoir défendre les couleurs des Bianconeri.

Claudio Marchisio a pris une nouvelle fois position pour l'avenir de Paul Pogba. Dans une situation compliquée à Manchester United, La Pioche figurerait sur les tablettes de la Juventus, du PSG et du Real Madrid. Interrogé par Tuttosport ce jeudi, Claudio Marchisio, qui a passé 12 ans à la Juve (2006-2018), a milité pour un retour de Paul Pogba chez les Bianconeri : « Est-ce que je crois au retour de Pogba à la Juventus ? Je serais ravi ! Je lui ai dit qu’il avait eu tort d’aller à Manchester United et que s’il voulait changer de club à l’époque, il aurait dû choisir l’Espagne. Cela dit, son retour sera extrêmement positif. Paul renaîtrait dans l'environnement qu'il aime le plus et le câline le plus. Et il donnerait tellement à la Juventus, qui aurait besoin de quelqu’un comme lui au milieu : c’est un grand professionnel » .

«J'aimerais que Pogba retourne à la Juve»