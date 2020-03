Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme appel du pied lancé à Pogba !

Publié le 19 mars 2020 à 19h00 par J.-G.D.

Ancien coéquipier de Paul Pogba à la Juventus, Claudio Marchisio milite pour le grand retour du milieu de Manchester United à Turin, malgré intérêt du PSG ou du Real Madrid.

Gros dossier du dernier mercato estival, Paul Pogba devrait également faire parler de lui au terme de la saison. Le milieu de terrain de Manchester United figurerait sur les tablettes du PSG, du Real Madrid et de la Juventus, les Turinois désirant retrouver leur ancien joueur. Les Red Devils pourraient ainsi revoir leurs exigences à la baisse, initialement prévus à 175M€. Un chèque de 84M€ suffirait aux prétendants de l'international tricolore, un montant largement accessible pour ces trois grosses écuries du Vieux Continent . Mais Claudio Marchisio a déjà une idée concernant la future destination de Paul Pogba. Interviewé dans les colonnes de Tuttosport ce jeudi, l'ex-pensionnaire de la Juvents voit un retour de La Pioche en Italie.

« Je serais ravi ! Son retour serait extrêmement positif »