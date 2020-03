Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l’avenir de Pogba ?

Publié le 21 mars 2020 à 10h15 par Th.B.

Alors que les clubs sont aussi économiquement touchés par l’épidémie du Coronavirus, des gros transferts ne devraient pas forcément avoir lieu lors du mercato estival. Cela vaudrait aussi pour Paul Pogba qui bien qu’il soit suivi par le PSG ou encore la Juventus, serait susceptible de rester à Manchester United…

Ces dernières semaines, l’avenir de Paul Pogba suscite bien des interrogations. Un jour, le milieu de terrain de Manchester United souhaiterait coûte que coûte quitter le club mancunien quand un autre, un départ ne serait plus d’actualité, lui qui voudrait former sur le long terme un duo prolifique avec Bruno Fernandes. Mais quand est-il vraiment ? Actuellement, la tendance serait à un départ de Paul Pogba qui figurerait sur les tablettes du PSG, de la Juventus ainsi que du Real Madrid. Cependant, la réalité économique du football actuel pourrait chambouler les plans de Pogba et des autres stars sur le départ.

Pogba contraint de continuer à Manchester à cause du Coronavirus ?