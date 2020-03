Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette étonnante clause dans le contrat de Kylian Mbappé...

Publié le 21 mars 2020 à 8h45 par A.D.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. Lors des négociations, le champion du monde français a négocié une clause pour qu'il puisse être entrainé par... son père.

La place de Wilfrid Mbappé dans la carrière de son fils serait plus grande qu'on le pense. Lors de l'été 2017, le PSG et le Real Madrid se sont livrés un énorme bras de fer pour le recrutement de Kylian Mbappé. Finalement, c'est dans le club de la capitale que la star française a décidé de poser ses valises. Malgré son échec sur ce dossier, le Real Madrid serait toujours aussi déterminé à recruter Kylian Mbappé dans un avenir plus ou moins proche. Toutefois, le club merengue ne devrait pas accorder autant de faveurs au joueur que le PSG.

Wilfrid Mbappé en adjoint de Thomas Tuchel ?