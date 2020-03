Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un intérêt de longue date pour ce compatriote de Messi ?

Publié le 21 mars 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 21 mars 2020 à 8h33

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone en vue du mercato estival à venir, Lautaro Martinez ne serait pas une cible nouvelle pour le club catalan. En effet, l’intérêt des Blaugrana à l’égard de l’Argentin durerait depuis plusieurs années.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. L’international uruguayen n’a pas perdu ses qualités de finisseur, mais il est clairement sur le déclin et est de plus en plus fréquemment sujet aux blessures. Ainsi, dans un contexte où son secteur offensif a affiché de nombreuses lacunes cette saison, le Barça aurait décidé d’assurer sa succession dès l’été 2020 et ciblerait Lautaro Martinez dans cette perspective. Et si on pouvait penser que l’attaquant argentin de l’Inter était une cible nouvelle dans le viseur du FC Barcelone, le joueur de 22 ans serait en réalité suivi de longue date à en croire les dernières informations de la presse espagnole.

Lautaro Martinez dans le viseur du Barça depuis 2016 !