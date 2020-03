Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ inéluctable pour Neymar ?

Publié le 21 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar n’a reçu aucune offre de prolongation de la part de sa direction contrairement aux rumeurs étalées dans la presse. De quoi sera fait l’avenir du numéro 10 du PSG ?

Ces derniers mois, que ce soit Sport ou plus récemment le journaliste Abdellah Boulma, différents médias ont révélé que le PSG aurait approché le clan Neymar avec une prolongation de son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022. Cependant, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité ce vendredi 20 mars, Leonardo et la direction sportive du PSG n’ont pas formulé une telle offre au Brésilien. Des discussions ont certes eu lieu entre le clan Neymar et les dirigeants parisiens, sans pour autant qu’une offre concrète soit proposée par le PSG. Et alors que le FC Barcelone travaillerait d’arrache pied en coulisse pour témoigner du retour de Neymar en Catalogne, faut-il s’inquiéter d’un départ de Neymar cet été ?

Tous les signaux seraient au vert pour un départ de Neymar, mais…