Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Mbappé déjà acté ? La réponse !

Publié le 20 mars 2020 à 11h45 par H.G.

Tandis que beaucoup d’informations contraires circulent au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, rien ne serait réellement fixé concernant le futur de l’international français.

Arrivé au PSG à l’été 2017 peu de temps après Neymar, Kylian Mbappé a changé de statut depuis trois ans. De grand espoir du football mondial, l’international français s’impose désormais comme l’un des meilleurs joueurs au monde, surtout après le sacre de l’Equipe de France en 2018 en Russie. Et fort logiquement, quand un joueur dispose d’un tel statut, il est convoité. Kylian Mbappé ne déroge pas à la règle dans la mesure où il est fréquemment annoncé dans le viseur du Real Madrid, qui rêverait d’en faire la tête d’affiche de son nouveau cycle. Pour autant, l’attaquant de 21 ans évolue toujours au PSG, et rien n’aurait encore été acté concernant son futur à court ou moyen terme.

Rien ne dit que Mbappé quittera le PSG cet été !

D’après les informations d’Abdellah Boulma, il serait loin d’être certain à l’heure actuelle que Kylian Mbappé quittera le PSG l’été prochain. Le Real Madrid pourrait donc devoir prendre son mal en patience et attendre une année supplémentaire avant de tenter de recruter l’ancien joueur de l’AS Monaco. De même, il ne faut pas oublier que Leonardo aurait l’intention de blinder le contrat de Kylian Mbappé d’ici la fin de saison, un projet qui serait même sa priorité selon plusieurs informations parues ces dernières semaines. Ainsi, la question de l’avenir du prodige français devrait encore agiter les rubriques mercato pendant un bon moment.