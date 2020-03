Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Le Real Madrid est-il vraiment en train de lâcher Mbappe ?

Publié le 19 mars 2020 à 21h15 par A.H. mis à jour le 19 mars 2020 à 21h35

Ces derniers temps, des signaux contradictoires arrivent de Madrid au sujet du dossier Mbappe. De quoi susciter quelques interrogations.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca annonce que le Real Madrid est désormais bien positionné pour récupérer le nouvel avant-centre star du football international, Erling Haaland. Mino Raiola, l’agent du joueur, se serait particulièrement rapproché de la direction du Real pour cela, lui qui était en froid avec le président Florentino Pérez.

Une bonne nouvelle pour le PSG ?

Tout cela tend à confirmer une tendance : avec la fragilisation de la position de Zinedine Zidane sur le banc du club, l’objectif Kylian Mbappe semble bel et bien perdre un peu de place dans la hiérarchie madrilène, alors que l’on parle de plus en plus des dossiers Harry Kane et Erling Haaland. Si cette tendance se renforçait dans les prochains mois, cela constituerait une excellente nouvelle pour le PSG, qui espère toujours garder l’attaquant français sur le long terme.