Mercato - Real Madrid : L'entourage de cette piste XXL se prononce sur son prix !

Publié le 21 mars 2020 à 13h30 par A.D.

Étincelant avec le Napoli, Fabian Ruiz susciterait l'intérêt du Real Madrid, du FC Barcelone et d'autres cadors européens. Selon l'agent du joueur Álvaro Torres, il n'y aurait aucune clause libératoire dans le contrat de l'international espagnol.

Zinedine Zidane et Quique Setién seraient contraints de payer le prix fort pour Fabian Ruiz. Pour renforcer leur milieu de terrain respectif, les coachs du Real Madrid et du FC Barcelone auraient coché le nom du protégé de Gennaro Gattuso du côté du Napoli. Toutefois, ils ne seraient pas les seuls. À en croire les indiscrétions d' Ok Diario , divulguées ce vendredi, Liverpool et le Bayern Munich seraient également sur les traces de Fabian Ruiz, et seraient prêts à batailler ferme sur ce dossier. Et pour rafler la mise, l'une de ces écuries devra mettre la main à la poche. Comme précisé dernièrement par le Corriere dello Sport , la direction de Naples attendrait une somme proche de 80M€ pour laisser filer Fabian Ruiz. Interrogé par Marca sur le prix de son protégé, Álvaro Torres s'est prononcé.

Pas de clause libératoire pour Fabian Ruiz ?