Mercato - Real Madrid : Zidane face à un géant européen dans le dossier Harry Kane ?

Publié le 21 mars 2020 à 22h30 par B.C.

Alors qu'Harry Kane serait dans le viseur du Real Madrid pour renforcer le secteur offensif cet été, Manchester United rêverait également de s'attacher les services de l'international anglais.

Considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la planète, Harry Kane pourrait bien plier bagage cet été. La presse britannique explique que l'attaquant de Tottenham souhaiterait changer d'air afin de s'engager en faveur d'une équipe compétitive. Huitièmes de Premier League, les Spurs pourraient en effet faire l'impasse sur la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui refroidirait considérablement l'attaquant de 26 ans. Le Real Madrid resterait à l'affût dans ce dossier, mais Zinedine Zidane ne serait pas le seul à vouloir profiter des envies d'ailleurs de Harry Kane.

Harry Kane plait aussi à Manchester United