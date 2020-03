Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une concurrence XXL à prévoir pour David Alaba !

Publié le 21 mars 2020 à 18h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone alors que son contrat au Bayern Munich s’achèvera en juin 2021, David Alaba serait également suivi de près par deux prestigieuses écuries italiennes.

« Si je veux aller dans une autre ville comme Madrid ou à Barcelone ? Oui. Je ne sais pas si ce sera pendant ou après ma carrière. Mais je peux certainement l’imaginer », a dernièrement lâché David Alaba dans les colonnes de GQ Allemagne après avoir été interrogé sur son avenir. En faisant un tel appel du pied au FC Barcelone et au Real Madrid, les rumeurs sur l’avenir du joueur de 27 ans ont logiquement été relancées. Ainsi, le FC Barcelone aurait l’intention de tenter de mettre la main sur lui à un prix abordable en profitant du fait que son contrat au Bayern Munich expirera en juin 2021 et qu'une prolongation ne soit pas à l’ordre du jour aux dernières nouvelles. Toutefois, l’opportunité de marché que représentera David Alaba l’été prochain ne séduirait pas seulement le FC Barcelone, qui pourrait devoir composer avec la concurrence de deux grosses écuries de Serie A.

La Juventus et l’Inter suivraient de près David Alaba !