Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme appel du pied de David Alaba à Madrid et Barcelone !

Publié le 20 mars 2020 à 21h30 par D.M.

Présent depuis 2010 au Bayern Munich, David Alaba n’écarte pas la possibilité de rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid à l’avenir.

Le Bayern Munich pourrait subir un gros coup dur en perdant David Alaba dans les prochains mois. Présent au club depuis 2010 et véritable pilier de l’effectif, le latéral serait prêt à changer d’air lors des prochaines sessions de transferts. En effet, Sport BILD annonçait ce mercredi que David Alaba ne serait pas certain de vouloir rester au Bayern Munich et aurait repoussé les avances du club concernant une possible prolongation. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’international autrichien rêverait du Real Madrid et du FC Barcelone. Le club blaugrana aurait approché le joueur lors du dernier mercato estival avant de finalement jeter son dévolu sur Junior Firpo.

« Aller à Madrid ou à Barcelone ? Ouais je peux clairement l’imaginer »